video suggerito

Terribile incidente sulla via del Mare, scontro fra auto e moto: muore centauro di 30 anni Schianto sulla via del Mare, si scontrano una moto e un’automobile: morto un centauro di 30 anni, strada chiusa in entrambi i sensi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scontro è avvenuto questa mattina, verso le ore 9, lungo la via del Mare. A schiantarsi una moto Yamaha e un'automobile, una Fiat Tipo. Ad avere la peggio il centauro, di appena 30 anni. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso fra via Cocchieri e via dell'Ippica. Non appena avvenuto l'incidente è scattato l'allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. Niente da fare, invece, per lo scooterista trentenne: i soccorsi sono risultati vani, l'uomo è morto sul colpo.

L'arrivo dei caschi bianchi

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti delle pattuglie della polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur per i rilievi del caso sul grave sinistro lungo la via del Mare, all'altezza di Tor di Valle.

Arrivati sul posto, i caschi bianchi hanno immediatamente iniziato i rilievi sul sinistro per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso dai primi approfondimenti, il trentenne che si trovava in sella alla Yamaha ha perso la vita dopo lo schianto con la Fiat Tipo, al volante della quale si trovava un uomo di 49 anni.

Leggi anche Incidente su via Prenestina tra auto e moto: morto un 37enne

Strada chiuso e traffico in tilt

L'incidente è avvenuto questa mattina, alle ore 9. Dopo quell'orario la via del mare è stata chiusa in entrambe le direzioni, nel punto in cui è avvenuto lo scontro, all'altezza di Tor di Valle, al chilometro 8,800. La strada è quindi stata chiusa nel tratto compreso fra via Cocchieri e via dell'Ippica per permettere agli agenti di svolgere gli svolgere gli approfondimenti sul luogo degli incidenti.

Articolo in aggiornamento