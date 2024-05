video suggerito

Tentato omicidio al Trullo: gambizzò ragazzo in monopattino, arrestato 32enne I fatti risalgono alla scorsa estate, quando un ragazzo in monopattino è stato accostato da un'auto e gambizzato. Dopo mesi d'indagine, e nonostante l'omertà che ha circondato l'episodio, è stato arrestato il presunto autore del tentato omicidio.

A cura di Redazione Roma

Le forze dell'ordine hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di trentadue anni, indagato per il tentato omicidio avvenuto al Trullo nell'estate dello scorso anno. Le indagini della Squadra Mobile della Polizia di Stato, sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che dopo mesi d'inchiesta hanno formalizzato al Tribunale di Roma la richiesta di arresto, che è stata accolta dal Gip.

È il tardo del pomeriggio del 20 luglio quando al Trullo, un ragazzo viene raggiunto da due colpi di pistola mentre sta viaggiando su un monopattino elettrico. Secondo la ricostruzione un'auto, un'utilitaria, lo accosta, e il conducente estrae l'arma e lo gambizza. A sparare secondo gli inquirenti sarebbe stato proprio l'uomo arrestato oggi.

Le indagini hanno sono state condotte nonostante la vittima abbia tenuto nel corso di esse un atteggiamento di totale reticenza, da qui il sospetto che conoscesse l'uomo che gli ha sparato. Ferito invece di chiamare i soccorsi sul posto, si è trascinato in un bar e qui ha chiesto alla madre di venirlo a prenderlo e portarlo in ospedale.

Gli investigatori sono riusciti a individuare il trentaduenne grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona da cui sono emersi indizi utili alle attività d'indagine fino all'individuazione dell'indagato. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine, che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e ldi violazione della normativa sulle armi. Tradotto in carcere è ora a disposizione della magistratura per l'interrogatorio di garanzia. Non è stato r