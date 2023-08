Tentano di comprare profumi da 950 euro con una carta di credito rubata, arrestati due uomini La commessa di un negozio di profumi all’interno del Forum Termini si è accorta che la carta di credito che le avevano consegnato due uomini era intestata a una turista statunitense. I carabinieri li hanno arrestati e perquisiti: avevano anche due cellulari rubati.

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione nel pomeriggio di sabato 12 agosto all'interno dello scalo ferroviario Roma Termini. Entrambi stavano scappando dopo che avevano tentato di acquistare alcune confezioni di profumo, dal valore complessivo di 950 euro, con una carta di credito non intestata a loro. Durante la perquisizione, i militari gli hanno trovato addosso due telefoni cellulari risultati rubati e poi restituiti ai legittimi proprietari.

Ad allertare una pattuglia di carabinieri del Nucleo Scalo Termini in transito per la stazione sono stati alcuni viaggiatori. I militari hanno inseguito due uomini e poco dopo li hanno bloccati. Identificati in un 40enne e un 28enne originari del Sud America, è stato accertato che poco prima avevano provato a comprare alcune confezioni di profumo dal valore complessivo di 950 euro.

Al momento del pagamento, però, la commessa ha notato che la carta di credito che i due gli avevano consegnato era intestata a una turista statunitense. Alla richiesta di esibire un documento, i due si sono messi alla fuga. Una volta fermati, i carabinieri hanno verificato anche che prima di quel tentato acquisto avevano effettuato un altro pagamento presso un fast-food presente all'interno del "Forum Termini".

Dopodiché, i due sono stati perquisiti e addosso sono stati ritrovati due telefoni cellulari che erano stati da poco rubati. Una volta riconsegnata la refurtiva, i miliari hanno arrestato i due uomini con le accuse di indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.