Tenta più volte di strangolare l'ex che lo aveva lasciato, la salvano i figli: arrestato I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 55enne per atti persecutori. Ha cercato più volte di strangolare l'ex convivente che lo aveva lasciato, a salvarla sono stati i figli. Una spirale di violenze che andava avanti da tempo.

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato più volte di strangolare l'ex compagna e non ci è riuscito solo grazie ai figli di lei, che l'hanno fermato. Vittima una quarantaseienne romana, che aveva deciso di interrompere la convivenza con il compagno. Lui però, come purtroppo spesso accade in casi di violenza di genere come questi, non ha accettato la fine della loro relazione. Autore delle aggressioni è un uomo di cinquantacinque anni originario di Pescara e già noto alle forze dell'ordine, che i carabinieri hanno arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli.

Minacciava di morte la ex e la sua famiglia

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine dopo la denuncia della donna vittima di violenza, l'uomo dopo la fine della loro relazione si presentava sotto la sua abitazione e l'aspettava, la pedinava quando usciva, minacciava di morte lei e la sua famiglia rivolgendole frasi come "ammazzo te e le persone alle quali vuoi bene". Inoltre la insultava, facendole arrivare messaggi attraverso il figlio minorenne.

L'apice delle violenze, che andavano avanti da tempo, c'è stato quando l'uomo l'ha aggredita fisicamente lo scorso 23 gennaio. In quel frangente il cinquantacinquenne è entrato di nascosto dentro casa di lei, l'ha afferrata all'improvviso e colpita ripetutamente, tentando più volte di strangolarla. A salvarla sono stati i suoi figli.

L'uomo arrestato e portato in carcere

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12 febbraio scorso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma per atti persecutori. L'uomo si presentato nella Stazione Roma Tor Bella Monaca di sua spontanea volontà insieme al suo avvocato e gli è stato notificato l'atto. Ora dovrà rispondere delle accuse a suo carico davanti all'Autorità Giudiziaria.