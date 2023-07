Tenta di violentare una 20enne a Villa Celimontana, lei riesce a scappare e lo fa arrestare Momenti di paura per una studentessa 21enne, aggredita da un uomo che ha tentato di stuprarla. L’ha seguita fino a casa, ma lei è riuscita a mettersi in salvo e a farlo arrestare.

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato di violentare una ragazza di vent'anni, ma lei è riuscita a scappare e a farlo arrestare. È successo lo scorso 26 giugno nel parco di Villa Celimontana. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che racconta come il presunto aggressore, un uomo di ventisei anni di origine marocchina e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Ad individuarlo e fermarlo a inizio luglio sono stati i carabinieri della stazione Piazza Dante. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo nelle ore successive, su richiesta della pubblico ministero Gabriella Fazi.

L'aggressore l'ha inseguita fino a casa

Secondo quanto ricostruito la ragazza, una studentessa francese, era nel parco sul colle Celio e stava trascorrendo del tempo in tranquillità, leggendo un libro distesa sul prato. Improvvisamente come da lei raccontato un uomo sconosciuto le si è avvicinato. Le ha messo le mani addosso nel tentativo di un approccio sessuale e lei gli ha dato uno schiaffo. Lui ha cercato di baciarla ma lei è riuscita a spostarsi ed è scappata. L'uomo l'ha seguita fino all'uscita del parco, mentre la giovane stava cercando di raggiungere casa sua nel minor tempo possibile per rifugiarsi al sicuro al suo interno. L'ha seguita fin dentro il palazzo, la giovane è riuscita a mettersi in salvo nel suo appartamento e lui ha bussato forte alla porta.

La ragazza lo ha denunciato e fatto arrestare

Una volta in casa la ragazza ha però iniziato a temere per il fatto che ormai l'aggressore sapesse dove abitava e improvvisamente non si è più sentita al sicuro, perché ha pensato che in qualsiasi momento fosse uscita, lui avrebbe potuto seguirla e raggiungerla, controllando i suoi spostamenti. Così si è rivolta in caserma e lo ha denunciato ai carabinieri. Ha raccontato l'accaduto ai militari, che con il suo aiuto hanno ricostruito l'identikit dell'aggressore. Hanno poi acquisito le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, passandone al vaglio i filmati. Individuato, i carabinieri lo hanno arrestato.