Teatro di Roma, dopo l’inchiesta di Fanpage.it su mobbing la lettera di Gotor: “Le cose cambieranno”

A cura di Alessia Rabbai

Dopo l'inchiesta di Fanpage.it una lettera dell'assessore Miguel Gotor interviene nel merito delle denunce di lavoratori, artisti, collaboratori rispetto alle condizioni di lavoro dentro Teatro di Roma.

Gentile direttore,

a seguito di quanto ho letto negli interessanti articoli pubblicati nei giorni scorsi da Fanpage (“Le accuse di mobbing, sessismo e ricatti dei dipendenti e degli artisti del Teatro di Roma” e “Teatro di Roma, Di Cola (Cgil): ‘Aspettiamo intervento dell’assessore Gotor dopo inchiesta di Fanpage’”) nei quali vengo chiamato direttamente in causa in merito alla questione delle condizioni di lavoro in seno al Teatro di Roma, desidero intervenire per chiarire alcuni punti.

Naturalmente il Comune di Roma ha a cuore i diritti di tutti i lavoratori e quelli del Teatro di Roma non possono e non devono fare eccezione. Tanto più che riteniamo fondamentale per la politica di rilancio e di sviluppo di quell’ente così importante per la vita culturale della città che le loro condizioni di lavoro siano garantite al meglio.

Quello che mi preme chiarire è che non è nelle prerogative dell’assessore alla Cultura di Roma Capitale, né in quelle della Giunta Capitolina, il poter intervenire su questa questione. A occuparsi dell’argomento evocato negli articoli della vostra testata, di cui apprezzo il valore e l’impegno d’inchiesta, dovrà essere la nuova governance del Teatro di Roma – sarà uno dei suoi primi, importanti compiti – che dovrà essere insediata in modo corretto e avere alla sua testa nel ruolo di direttore generale una figura manageriale in grado di gestire al meglio tutte le problematiche dell’ente, a partire proprio da quella delle relazioni sindacali.

Come ormai molti sanno, l’amministrazione capitolina sta lavorando proprio perché ciò avvenga il più velocemente possibile, in modo che la Fondazione Teatro di Roma sia in grado di dare vita al concreto cambio di passo anche in materia di lavoro e di occupazione giustamente auspicato dal segretario generale della Cgil Roma e Lazio, Natale Di Cola. Un cambio di passo che sarà nostra cura vigilare che avvenga, nell’interesse dei lavoratori e della città di Roma.

Cordialmente,

Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale