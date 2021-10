Tangenziale Est chiusa per incidente e code su autostrada A24: mezza Roma è bloccata, traffico in tilt Mezza Roma paralizzata: un’incidente nella notte sulla tangenziale Est ha bloccato tutto il quadrante della capitale per la parte cruciale della mattinata. Il tratto tra l’incrocio con l’uscita della A24 e l’uscita di via Nomentana è rimasto chiuso fino alle 8.40 circa. Code chilometriche sulla A24 in entrata già dall’altezza di Settecamini: traffico in tilt e gravi disagi.

A cura di Luca Ferrero

Traffico alle 9.25, 7 ottobre

Ancora un chilometro di coda tra l'innesto della complanare A24 e il Grande Raccordo Anulare. Il traffico resta congestionato sia sulla Tangenziale Est che sul Gra, dopo una prima mattinata da incubo. Da stamattina, intorno alle 7, mezza Roma è rimasta bloccata e la situazione, al momento, sembra solo in lieve miglioramento. È rimasto chiuso per ore il nodo tra la A24 e la Tangenziale est a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Galleria Nuova Circonvallazione Interna. Il risultato è stato disastroso su tutta la viabilità.

Tangenziale est chiusa e code chilometriche

Code chilometriche tra viale Castrense e il bivio della A24 in direzione Salaria. Nel momento più delicato, quello in cui i lavoratori raggiungono entrano in città, fino a 7 chilometri di coda sul Tratto Urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est, in entrata a Roma. Il motivo di questi pesanti disagi sarebbe l'incidente avvenuto stanotte tra due automobili. Un impatto che non ha causato feriti ma ha lasciato molti detriti sulla strada. Purtroppo, l'intervento della pulizia stradale non sarebbe stato tempestivo e la polizia locale si è vista costretta a chiudere la Tangenziale Est già dalle 4 di stanotte fino alle 8.30 circa di stamane, nel tratto tra l'incrocio con l'uscita della A24 e l'incrocio con l'uscita per via Nomentana. A causa della chiusura, è stato proprio il quadrante est della città a subire i maggiori disagi. Code anche tra via dei Campi Sportivi e Batteria Nomentana. Hanno incontrato grosse difficoltà, secondo Luceverde, anche gli automobilisti in transito sulle strade circostanti, sulla Salaria e nella zona di Corso Francia, e su su via Tiburtina tra Settecamini e Rebibbia in direzione Centro.