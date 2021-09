Taglio, piega e droga: arrestate due parrucchiere, il salone era la loro piazza di spaccio Le due donne spacciavano in un salone per parrucchiere di via Casilina, dove oltre ai clienti per taglio e piega, ricevevano anche le persone che avevano bisogno di acquistare erba e hashish. Entrambe sono state arrestate dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A cura di Natascia Grbic

Dal parrucchiere in genere si va per taglio, piega, colore, acconciature, balayage, e chi più ne ha più ne metta. Capita però che insieme alla cura dei capelli venga offerto anche un altro servizio, in questo caso la vendita di hashish e marijuana. Due donne, una 45enne e una 37enne, sono state arrestate dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio in seguito a lunghe e complesse indagini. Per entrambe l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno del salone di via Casilina sono stati trovati 440 grammi di hashish suddivisi in cinque panetti, di cui quattro da 100 grammi e uno da 40 grammi. Altri 22 grammi in tutto erano invece divisi in dosi, pronti per la vendita, mentre mezzo chilo era di marijuana. Sono stati trovati anche 170 euro in contanti.

Erba e hashish dal parrucchiere: le indagini

Secondo gli accertamenti, le donne spacciavano all'interno del salone, pensando di non essere scoperte per via dell'attività lavorativa. Ma era da un po' che gli agenti le controllavano e le tenevano sott'occhio, fino a quanto non hanno pensato di avere abbastanza elementi per intervenire e andare a colpo sicuro. Dopo aver trovato numerose dosi di erba e hashish all'interno del salone, pronte per essere vendute ai clienti, gli agenti hanno pensato di controllare anche nelle abitazioni. La perquisizione è continuata a casa delle donne, dove è stato trovato ancora mezzo chilo di marijuana e altre dosi per la vendita. Dopo le formalità di rito, le donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.