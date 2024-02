“Sua figlia ha avuto un incidente, se non paga 8mila euro va in carcere”: 24enne truffa anziana Il ragazzo è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno visto uscire dall’appartamento della donna con fare sospetto. Alla signora è stata restituita la refurtiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha detto a un'anziana di ottant'anni che la figlia e il genero avevano avuto un brutto incidente in macchina, e che per evitare il carcere avrebbe dovuto dare oro e soldi in contanti. Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Roma Ostia con l'accusa di truffa aggravata: i militari lo hanno beccato mentre usciva dall'appartamento della signora. Dato che aveva un'aria sospetta hanno deciso di fermarlo e procedere a un controllo. Lo hanno trovato con indosso i soldi e i gioielli dell'anziana: quando gli hanno chiesto di chi fossero, non ha proferito parola.

Quella avvenuta a Ostia è una delle ennesime truffe ai danni di persone anziane. Lo schema usato dal giovane è lo stesso usato da tanti altri truffatori: alla signora è arrivata una chiamata da un finto carabiniere, che la informava del fatto che la figlia aveva avuto un incidente con il marito. Se non volevano andare in carcere, avrebbe dovuto pagare una somma di 8mila euro. Poco dopo le è arrivata un'altra chiamata, questa volta da un finto avvocato, che l'ha informata che sarebbe arrivato qualcuno a prendere i soldi. E così il 24enne, fingendosi un assistente legale, si è presentato alla sua porta.

La signora, spaventata per la figlia e ignara della truffa, ha consegnato tutti i suoi averi al giovane. Fortunatamente i carabinieri lo hanno visto uscire e si sono insospettiti. Quando lo hanno fermato era troppo nervoso, e non ha saputo spiegare la provenienza dei soldi e dei gioielli. I militari lo hanno arrestato con l'accusa di truffa aggravata e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.