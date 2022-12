Studenti occupano i licei Russell e Orazio: “Per una nuova scuola, no al ministero dell’umiliazione” Occupati anche i licei Russell e Orazio. “Vogliamo un nuovo concetto di scuola – dicono – Più che ministero del merito è un ministero dell’umiliazione”.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le occupazioni nelle scuole romane. La prima settimana di dicembre si apre con quelle del liceo Orazio, nel quadrante a nord est di Roma e del liceo Russell, in zona Tuscolana. Nella prima scuola gli e le studenti sono entrati questa mattina: l'azione è stata accompagnata da un lungo documento che spiega le ragioni della protesta e che elenca tutte le loro richieste. Ripartono da un nuovo concetto di scuola, contro la scuola-azienda e contro il ministero del Merito. Da una protesta contro l'edilizia scolastica, sempre troppo carente, fino alla richiesta attenzione alla salute mentale, al transfemminismo e all'emergenza climatica: queste le richieste principali dell'intro corpo studentesco.

L'occupazione del liceo Russell

L'occupazione del liceo Russell, invece, è arrivata nella notte fra domenica 4 e lunedì 5 dicembre. "Siamo stanchi della condizione in cui si trova questa scuola – scrivono gli e le studenti del liceo – Con questo gesto vogliamo alzare la voce anche su alcuni temi più generali". Anche nella scuola sulla Tuscolana, soprattutto nella sede centrale, la struttura appare in pessime condizioni.

Non mancano, anche in questo caso, rivendicazioni politiche e una posizione netta contro l'attuale modello di scuola: "Vogliamo lo stop all’ invio delle armi in Ucraina poiché fomentano una guerra che ha impatti seri sulla vita di tutti noi, siamo contro il governo Meloni e il ministero dell’Istruzione che più che essere un ministero del Merito è un ministero dell’umiliazione – scrivono – Non vogliamo che, come sta accadendo col nuovo governo, vengano tolti alcuni diritti fondamentali (come quello all’aborto). Siamo per l’abolizione dei pcto che fino ad adesso ha prodotto 3 ragazzi morti e ci ha formato ad essere lavoratori sfruttati e precari".