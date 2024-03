Studenti manganellati a Pisa, lettera dei professori del Nomentano: “Sconcertati e indignati” In una lettera inviata a Fanpage, oltre sessanta docenti del liceo Nomentano di Roma hanno voluto prendere parola ed esprimere la loro solidarietà agli studenti manganellati dalla polizia a Pisa durante la manifestazione per il cessate il fuoco a Gaza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei professori del liceo Nomentano di Roma, che hanno voluto prendere parola sulle cariche agli studenti di Pisa durante il corteo per la Palestina lo scorso 23 febbraio. In quell'occasione sono rimasti feriti 17 manifestanti, tutti giovanissimi, undici dei quali erano minorenni. Le immagini delle violente cariche della celere sugli studenti hanno suscitato una forte indignazione: al momento risulta che sarebbero in corso verifiche sul comportamento di 19 poliziotti.

La lettera dei professori del liceo Nomentano

In noi docenti i fatti di Pisa hanno generato sconcerto e indignazione: giovani della stessa età dei nostri studenti, che stavano manifestando pacificamente per la richiesta del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sono stati manganellati dalla polizia; le forze dell’ordine, il cui compito sarebbe quello di garantire la sicurezza pubblica, hanno caricato i giovani manifestanti. A seguito della gravità degli eventi, è intervenuto lo stesso Presidente Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell’Interno Piantedosi per fargli presente, “trovandone condivisione”, che “l’autorevolezza delle forze dell’ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni".

Non possiamo non riflettere su questi avvenimenti, cosa che stiamo cercando di fare nelle nostre classi. Interessarsi a quel che accade nel mondo, cercare di interpretarlo con strumenti via via più complessi è quel che auspichiamo accada sempre nella nostra comunità educante.

Firme

Anna Cappello, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Silvia Vitucci, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Claudia Indovina, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Maddalena Piazzo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Francesca De Vito, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Eleonora Sabato, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Maura Di Pietrantonio, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Viviana Pistoia, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Marina Monaco, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Gabriele Massa, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Marta Autore, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Valentina Silvi, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Cinzia Lombardo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Andrea Tulli, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Lavinia Nati, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Alessandra Macinante, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Clara Tallarico, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Lorenzo Menici, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Silvia Morgani, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Romolo Gigli, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Maria Giulia Delfino, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Vincenza Eramo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Teodoro Falchi, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Giulia Bucci, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Alessandro Primavera, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Vito Romaniello, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Anna Valentinetti, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Ruggero Falconi, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Myriam Gabriele, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Antonio Altamura, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Maria Todaro, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Nicola Fini, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Rosangela Solano, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Cristina Panfili, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Simona Miglietta, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Andrea Giuli, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Chiara Romano, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Giuseppina Carresi, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Anna Paola Apicella, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Claudia Carbonara, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Silvia De Luca, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Giovanni Priore, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Leonardo Rossi, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Alice Schirone, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Sabrina Buccitti, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Carla Nardoni, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Piero Schiavo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Dorotea Bruno, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Valentina Cucchiaroni, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Antonella Pinelli, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Marco Costantini, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Anna Ponzani, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Carmen Belmonte, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Simona Colini, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Francesco Gagliano, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Valentina Marruzzo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Antonella Lascaleia, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Laura Eugeni, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Claudia Cipriani, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Fiorella Rescigno, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Silvia Aresu, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Adele Materazzo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Francesca R.Palombi, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Paola Carucci, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Francesca Minuto, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Lorenzo Scorzoni, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Maria Basile, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Loredana Varese, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Patrizia Fasano, insegnante del Liceo Nomentano di Roma

Claudio Piccirillo, insegnante del Liceo Nomentano di Roma