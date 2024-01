Studenti feriti al Liceo Catullo, la donna con la pistola a pallini: “Non ho sparato” Parla la 54enne denunciata insieme a suo figlio 20enne per lesioni personali ed esplosioni pericolose dopo il ferimento degli studenti al Liceo Catullo di Monterotondo. “Avevo l’arma in mano, ma non ho sparato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Sì è vero, avevo l'arma in mano, ma non ho sparato". Si difende così la donna residente nei pressi del Liceo Gaio Valerio Catullo a Monterotondo in provincia di Roma, che i carabinieri ieri hanno denunciato insieme a suo figlio ventenne. La cinquantaquattrenne intervistata da Il Messaggero ha dato la sua versione dei fatti in merito al ferimento di due studenti in protesta davanti all'istituto scolastico: "Forse si sono fatti male con i petardi, la pistola non aveva neanche il caricatore. Sono esasperata per il baccano che fanno ogni giorno, ma non sono una criminale". I militari hanno denunciato lei e suo figlio per lesioni personali ed esplosioni pericolose.

Studenti feriti e soccorsi in ambulanza

Secondo quanto ricostruito finora ieri un gruppo di studenti e studentesse stava manifestando davanti alla scuola con fumogeni rossi e cartelli. Ad un certo punto madre e figlio, che abitano vicino l liceo, hanno impugnato una pistola e fucile a pallini, perché pare che la protesta rendesse loro difficile passare con l'auto.

Una scena in parte ripresa dai presenti e un video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Alcuni hanno dovuto ricorrere a cure mediche e sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso.

Gli studenti: "Madre e figlio hanno sparato"

"La telecamera di sorveglianza che abbiamo è puntata verso l'ingresso, non siamo riusciti a vedere ciò che stava succedendo – hanno spiegato dalla scuola a Fanpage.it – Ma non è una nostra dipendente". "

"Ci eravamo radunati davanti alla scuola in tanti per protestare contro alcune decisioni dell'istituto e ad un certo punto una signora del vicinato, sentendo le urla e le discussioni, è scesa in strada con una pistola a pallini e si è messa a sparare: ha colpito almeno due ragazzi, è dovuta arrivare l'ambulanza" ha spiegato uno dei rappresentanti degli studenti.

"Oltre a lui – continua – poco dopo, si è affacciato dal balcone anche il figlio, comunque un parente della donna, imbracciando un fucile a pallini. Anche lui ha sparato dal balcone colpendo anche lui qualche studente. Poi sono arrivati i carabinieri".