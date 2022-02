Studenti contro la guerra identificati e bloccati da polizia per striscione contro la Nato Alcuni studenti sono stati identificati dalla polizia a Roma dopo aver srotolato uno striscione con questa scritta: “Vostre le guerre, nostri i morti. Fuori dalla Nato”.

A cura di Enrico Tata

"Vostre le guerre, nostri i morti. Fuori dalla Nato", firmato Movimento La Lupa. Questo il testo di uno striscione srotolato da un gruppo di studenti del movimento La Lupa, di Osa e di altre organizzazioni di fronte alla sede di rappresentanza della Commissione Europea a Roma.

"Inaccettabile dispiegamento delle forze dell'ordine che in questo momento stanno bloccando un gruppo di studenti del movimento La Lupa, di Osa e altre organizzazioni nei pressi del Colosseo. Avevano aperto uno striscione di fronte alla Commissione Europea che recita ‘VOSTRE LE GUERRE, NOSTRI I MORTI: FUORI DALLA NATO'. Chiediamo la liberazione immediata degli studenti per il ripristino della libertà democratica di manifestare il dissenso nei confronti delle guerre", è il comunicato diffuso dagli studenti. Stando a quanto si apprende, quindi, circa una ventina di ragazzi sono stati momentaneamente bloccati e identificati dalle forze dell'ordine.

Questa mattina gli studenti dell'Istituto Mazzini di via delle Carine hanno organizzato un flash mob in collaborazione anche con l'associazione russa ‘Arcobaleno di Voci', che in quella scuola organizza alcuni corsi il sabato. "Per noi è crollato il mondo. Anche se parliamo russo e la scuola é di lingua russa, non diamo il sopporto alla politica di guerra. La nostra associazione é multinazionale. Il corpo di maestre è composto per metà da docenti ucraine, e poi ci sono kazake e moldave mentre i bambini che vengono nella nostra scuola sono italiani. Noi tutti siamo per la pace", scrivono gli studenti della scuola Mazzini.