Studentessa scende dal bus e un’auto la investe: soccorsa con l’eliambulanza

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Una studentessa è rimasta gravemente ferita, travolta da un'auto mentre attraversava la strada in via Taverna Nova. L'episodio si è avvenuto ad Isola del Liri superiore in provincia di Frosinone lunedì 30 ottobre. Da quanto si apprende è grave ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza.

Secondo le informazioni apprese era tarda mattinata, la ragazza era scesa dall'autobus e stava attraversando la strada per tornare a casa, quando un'auto che stava transitando proprio in quel momento lungo quel tratto di strada l'ha investita all'altezza del bivio che porta al quartiere San Carlo. La scena si è verificata davanti agli occhi dei passanti e subito è stato dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi per una giovane le cui condizioni di salute sembravano gravi.

La ragazza soccorsa con l'eliambulanza è grave

Arrivata la chiamata d'emergenza sul posto è atterrata un'eliambulanza con il personale sanitario a bordo, che l'ha presa in carico, stabilizzata e trasportata in volo in un ospedale romano. Arrivata nel nosocomio è stata sottoposta alle cure e agli accertamenti necessari. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità dell'autista.

Auto travolge una donna mentre attraversa la strada ad Arsoli

Quello di oggi ad Isola Liri superiore è l'ennesimo investimento nel Lazio. Strade di sangue, soprattutto quelle tra Roma e provincia, che continuano a mietere vittime, tra pedoni, motociclisti e automobilisti. Sabato scorso 28 ottobre ad Arsoli una donna di quarantanove anni è morta sulla regionale 411 Sublacense. Stava camminando in strada quando un'auto, una Volkswagen Polo, l'ha travolta all'altezza del chilometro 1500. Violento l'impatto e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita.