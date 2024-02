Strage continua sulle strade del Lazio, Azione lancia raccolta firme per legge su ‘Strade sicure’ “Con questa iniziativa mi rivolgo direttamente a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio per chiedere una rapida approvazione della legge”, ha detto il primo firmatario della proposta, Alessio D’Amato, consigliere regionale di Azione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Azione ha lanciato una raccolta firme chiedere l'approvazione legge ‘Lazio Strade Sicure', proposta dal consigliere regionale Alessio D'Amato. È possibile firmare sul sito dell'iniziativa e ai banchetti che saranno allestiti in tutti i municipi e nei comuni del Lazio.

"Con questa iniziativa mi rivolgo direttamente a tutte le cittadine e i cittadini del Lazio per chiedere una rapida approvazione della legge, sono ormai mesi che ho depositato la proposta di legge ‘Lazio Strade Sicure’ in Consiglio regionale. Questo non è il momento dell'attesa e della propaganda, c’è bisogno di fatti concreti per fermare la strage silenziosa sulle strade. Bisogna agire subito e farlo con determinazione", ha spiegato D'Amato, presente oggi al sit in organizzato per lanciare l'iniziativa. In piazza anche la consigliera del Municipio XIII Claudia Finelli, i consiglieri comunali di Azione Flavia De Gregorio e Francesco Carpano.

L'obiettivo della legge è quello di ridurre il numero di vittime della strada, dimezzare il numero di incidenti nel 2030 e arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050, così come chiede l'Unione Europea.

Ai microfoni di Fanpage.it Alessio D'Amato aveva spiegato il senso della sua proposta di legge, che è stata discussa in commissione, ma ancora non è arrivata all'esame dell'assemblea regionale: "È un progetto di legge che si pone alcuni obiettivi importanti: in primo luogo sul tema della prevenzione. Gli incidenti in auto sono purtroppo la prima causa di morte tra i giovani e questo va affrontato aumentando i livelli di prevenzione, con corsi di guida sicura, intensificando iniziative con i gestori dei locali, investire sulle scuole e sulle associazioni dei familiari delle vittime".

Soprattutto per quanto riguarda Roma e il Lazio, aveva aggiunto l'ex assessore regionale, "occorre mettere in sicurezza i passaggi pedonali, che purtroppo oggi sono frequentemente teatro di incidenti mortali. Devono essere rialzati e illuminati e su questo ci potrebbe essere anche un coinvolgimento di soggetti privati. Con appositi bandi potrebbero ‘adottare' un passaggio pedonale, mantenerlo, metterlo in sicurezza. Oggi a Roma questo dei passaggi pedonali è un tema molto rilevante, soprattutto davanti a scuole e ospedali".