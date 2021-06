Un poliziotto ha sparato a un 44enne alla stazione Termini di Roma. L'episodio è avvenuto in via Marsala, sabato 19 giugno poco prima delle 20. Il 44enne stava brandendo un coltello contro gli agenti che stavano tentando di bloccarlo. A quel punto uno dei poliziotti ha sparato, colpendolo all'inguine. L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale, all'Umberto I di Roma: il proiettile è fuoriuscito dal gluteo e non sarebbe in pericolo di vita. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, al momento si trova ancora ricoverato nel nosocomio romano.

La segnalazione di un uomo armato alla stazione Termini

Tutto è cominciato quando alla polizia è arrivata la segnalazione di un uomo armato di coltello all'interno della stazione Termini di Roma, che stava terrorizzando i passanti. Individuato dagli agenti della Polfer, è stato inseguito fino a via Marsala: il 44enne, infatti, sempre con il coltello in mano, non voleva fermarsi e per vari metri ha continuato ad agitare l'arma contro i poliziotti, tentando poi la fuga salendo su un gruppo di motorini parcheggiati. In strada un agente gli ha sparato, colpendolo all'inguine. Il 44enne ha provato a scappare, ma si è accasciato in terra poco dopo a causa della ferita riportata.

La fuga fino a via Marsala

Non è noto il motivo per il quale l'uomo si stesse aggirando armato all'interno della stazione Termini. Quando i poliziotti gli hanno intimato di fermarsi, ha lanciato a terra uno zaino ed è subito fuggito, continuando a brandire l'arma. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un soggetto pluripregiudicato, con diverse segnalazioni negli archivi della polizia. La scena è stata vista e ripresa da diversi passanti, che si sono trovati ad assistere all'inseguimento.