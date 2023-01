Stava andando al lavoro la donna colpita da un’anziana che si è buttata dal terzo piano: sono gravi Sono ancora gravissime le due donne ricoverati ieri dopo il terribile incidente avvenuto in via Attilio Friggeri. Un’anziana si è gettata dal terzo piano, e ha colpito una 41enne che stava andando al lavoro.

A cura di Natascia Grbic

Soffrirebbe di depressione la donna di ottantadue anni che ieri pomeriggio è caduta dal terzo piano della sua abitazione in via Attilio Friggeri a Roma, nel quartiere della Balduina. A riportare la notizia, Il Messaggero: sarebbe stato il figlio della donna, arrivato sul posto, a confermare la patologia della madre agli inquirenti. Quella dell'anziana quindi, non sarebbe stata una caduta accidentale ma un gesto volontario, dettato dalla volontà di farla finita.

La donna si è lanciata dalla finestra ma non si è schiantata al suolo: in quel momento lì sotto stava passando una donna di quarantuno anni che stava andando al lavoro. Per caso si è trovata nella traiettoria dell'82enne, che l'ha presa in pieno. Entrambe sono cadute a terra, ferite in modo gravissimo.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 per aiutare le donne. Se l'anziana non fosse caduta addosso alla 41enne, probabilmente sarebbe morta. Le ferite riportate da tutte e due sono però molto gravi: la prima è ricoverata all'ospedale Gemelli di Roma, la seconda al San Carlo di Nancy. Non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno, ma le loro condizioni sono gravi e destano preoccupazione.

I fatti sono avvenuti poco dopo mezzogiorno, mentre tante erano le persone in strada. In diversi hanno assistito alla scena, mentre altri hanno notato le due donne stese a terra. Hanno capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sarebbero mai arrivati a pensare che una delle due era caduta e l'altra si trovava di sotto al posto sbagliato nel momento sbagliato. Le indagini della polizia continuano: dato che è rimasta ferita un'altra donna, bisogna verificare se vi siano gli estremi per un reato.