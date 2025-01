video suggerito

Stalker perseguita il datore di lavoro del fidanzato: “Devi trattarlo meglio e pagarlo di più” A perseguitare l’avvocato, la fidanzata di un giovane in prova nello studio legale: “Devi pagarlo di più e trattarlo meglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Messaggi e telefonate di minaccia: questo era l'incubo che un avvocato di Roma aveva iniziato a vivere dopo aver assunto in prova un giovane nello studio legale. A perseguitarlo la fidanzata del ragazza, non soddisfatta del comportamento che il datore di lavoro aveva nei confronti del ragazzo e della retribuzione che gli era dedicata.

Secondo la giovane, il fidanzato non sarebbe stato valorizzato nello studio legale. Così ha iniziato l'opera di stalking che gli è costata una pena ad un anno e quattro mesi di reclusione, con patteggiamento, per il reato di stalking. "È lui che porta i soldi allo studio e tu non lo valorizzi, te la faccio pagare".

Messaggi e foto al datore di lavoro del fidanzato: condannata stalker

I primi messaggi di minaccia risalgono alla metà del 2021, su Whatsapp a cui poi si sono aggiunti anche post su Instagram e messaggi alla segreteria, fino a quando, l'anno dopo, il giovane non ha deciso di cambiare studio. Ma la situazione, invece, è rimasta invariata.

La fidanzata, sempre più certa dei mancati riconoscimenti del partner, ha continuato la sua opera di stalking anche nel 2023, come riportato da il Corriere della Sera. È stato ad agosto che la donna ha inviato un nuovo messaggio all'avvocato. "Ora ti presento il conto", gli avrebbe scritto, minacciandolo ancora di presentare le loro conversazione alla moglie.

L'avvocato non avrebbe risposto. Poi, però, a pochi giorni da questo momento, su Instagram ha pubblicato un post con riferimento ad alcune passeggiate a Prati fra il legale e la segretaria. "Ora stanno insieme, tutto bene quel che finisce bene".

La stalker e la moglie dell'avvocato

Non contenta, ha chiamato la moglie dell'avvocato per aggiornarla sulla presunta relazione del marito. "Non ti racconto questo per cattiveria, ma questa storia ha influito negativamente sulla mia relazione, non è giusto che tuo marito la passi franca", le avrebbe detto, senza mostrare segni di pentimento neppure dopo aver scoperto di essere indagata. Anzi, la donna si sarebbe presentata sotto allo studio del legale. Non è ancora chiaro cosa sia successo fra l'avvocato e la donna, ciò che è certo oggi è che presto dovrà scontare la sua pena.