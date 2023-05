Stadio della Roma a Pietralata, è ufficiale: ok dall’Assemblea Capitolina sull’interesse pubblico L’Assemblea Capitolina ha approvato la delibera sull’interesse pubblico dello stadio della Roma a Pietralata. “Roma guarda al futuro, affiancando e sostenendo la realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo della città”.

A cura di Enrico Tata

Con XX voti a favore e XX voti contrari, l'Assemblea Capitolina ha approvato la delibera che propone di dichiarare la pubblica utilità dello stadio della Roma a Pietralata. Adesso la palla passa all'As Roma, che dovrà elaborare un progetto definitivo che dovrà rispettare le prescrizioni del Campidoglio. Poi spetterà alla Conferenza dei servizi dare il via libera definitivo. Le osservazioni raccolte dai consiglieri di maggioranza, come abbiamo spiegato, riguardano soprattutto la questione dei parcheggi, della viabilità, degli espropri e dell'inquinamento acustico.

Nel corso della precedente Assemblea Capitolina, l'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, che l'amministrazione non ha voluto "nascondere i problemi e le criticità di operare dentro la città. Non lo abbiamo nascosto al proponente, spiegando che il progetto Stadio è vincolato imprescindibilmente ad alcune garanzie basilari che devono essere soddisfatte nel progetto definitivo".

Il sogno dell'As Roma è quello di avviare i cantieri nel 2024 e di inaugurare lo stadio nel 2027, anno del centenario della nascita della società giallorossa.

Oggi sono stati discussi 59 ordini del giorno e 79 emendamenti, di cui 13 di maggioranza. Intanto in parlamento si è espresso contro l'impianto di Pietralata il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Filiberto Zaratti, che ha presentato un'interrogazione al ministro dello Sport: "Ci pare inconcepibile, oltre che insostenibile, il progetto di un nuovo Stadio che porterebbe, tra l'altro, a forti ripercussioni sulla rete della viabilità locale in una zona al alta densità abitativa, non in grado di sostenere i conseguenti i picchi di traffico – un pesante fattore di disturbo anche per la vicina struttura sanitaria dell'ospedale Sandro Pertini. Gli abitanti di Pietralata, giustamente, protestano da tempo perché oltre ai disagi per la viabilità il nuovo Stadio gli sottrarrebbe l'unica area verde del quadrante che rappresenta il solo polmone per decine di migliaia di cittadine e di cittadini romani". Per Zaratti la soluzione, per Roma e Lazio, sta nel riqualificare gli impianti già esistenti, lo stadio Olimpico e lo stadio Flaminio.