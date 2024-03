Sparatoria nella notte in via Casilina, gambizzati due 26enni a Roma: caccia all’uomo Almeno quattro i colpi esplosi sabato 2 marzo in via Casilina, alla borgata Finocchio: due ragazzi di 26 anni gambizzati, intervengono i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sparatoria nella periferia est della capitale ieri notte, fra sabato 2 e domenica 3 marzo 2024, all'altezza della borgata Finocchio. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri, allertati dopo la segnalazione degli spari da parte di passanti e residenti.

I colpi sono stati esplosi all'altezza del civico 2065 di via Casilina contro due ragazzi giovani, appena ventiseienni. I due hanno riportato delle ferite alle gambe e sono stati subito trasportati in ospedale per le cure del caso.

Cosa è successo ieri sera

Sarebbero almeno quattro, secondo le informazioni emerse fino ad ora, i colpi esplosi nel corso della sparatoria di ieri sera. Secondo la testimonianza dei due ventiseienni rimasti feriti, si trovavano a bordo di un'automobile presa a noleggio quando sono stati raggiunti dai proiettili.

L'automobile in cui si trovavano è stata affiancata da un'altra macchina. Dal veicolo è sceso un uomo, forse a volto coperto, che ha puntato alle loro gambe ed ha fatto fuoco. I ragazzi, entrambi già noti alle forze dell'ordine con precedenti per droga, sono stati raggiunti da almeno quattro spari.

L'arrivo dei soccorsi

Una volta allertati, sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Frascati che hanno immediatamente fatto scattare le indagini. Ai militari spetta il compito di chiarire chi abbia sparato e per quale ragione.

Sul posto anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno raggiunto il luogo dell'agguato con le ambulanze. I due ventiseienni sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti alle cure necessarie. Uno è stato portato al pronto soccorso del Policlinico Casilino, l'altro in quello del policlinico di Tor Vergata, a poco meno di una decina di chilometri dal luogo della sparatoria: le loro condizioni sono gravi, ma non rischiano la vita.