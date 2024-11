video suggerito

“Sono un rifugiato sono solo in difficoltà”, così la convince a fidarsi poi la violenta in una baracca Vittima è una giovane di 21 anni arrivata a Roma da Bologna per festeggiare il Capodanno con degli amici. I fatti risalgono al dicembre 2022, ieri la condanna a 7 anni di reclusione per il 29enne della Guinea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

S.D. ha ventinove anni, è nato in Nuova Guinea e da dieci anni vive in Italia. Ha fatto diversi lavori, è passato per diverse città e il suo non è di certo un percorso migratorio di successo. Nel dicembre del 2022 non ha un lavoro e vive di espedienti. L'ultimo giorno dell'anno conosce in zona Termini una ragazza. Ha ventuno anni, è arrivata da Bologna dove studia per fare festa con gli amici e aspettare il nuovo anno. Lui riesce a convincerla di essere un profugo in difficoltà, le racconta una storia e riesce a conquistare la sua fiducia.

È sorridente e simpatico, non sembra un pericolo alla giovane che decide di fare una passeggiata in centro insieme a lui. Proprio il racconto che le fa della sua vita, dei viaggi e delle difficoltà, appaiono particolarmente sinceri alla ragazza e anche nelle ricostruzioni in aula saranno determinanti per farle abbassare le difese e a non percepire il pericolo. Lui le offre della marijuana, lei accetta e finisce per farsi condurre nella baracca dove vive, in un insediamento abusivo a ridosso di Villaggio Olimpico, sotto un ponte. Qui la ragazza viene aggredita e violentata dall'uomo che la immobilizza. Dopo la violenza sessuale riesce a scappare e a denunciare quanto accaduto, facendo arrestare il 29enne che ora è stato condannato a 7 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale, cessione di stupefacenti e lesioni.