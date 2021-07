Tutti sondaggi e anche quest'ultimo, realizzato da IZI S.p.A. e pubblicato sul quotidiano La Repubblica, vedono Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, come vincitore del primo turno delle elezioni amministrative di Roma che si terranno a ottobre. Tuttavia la rilevazione mette in evidenza un altro dato importante: Roberto Gualtieri, il candidato del centrosinistra, vincerebbe contro chiunque al ballottaggio. Contro Virginia Raggi, la sindaca uscente, contro Carlo Calenda, ex ministro e leader di Azione, ma anche contro Michetti.

Il sondaggio: Michetti primo, seconda Virginia Raggi

Il sondaggio è stato realizzato lo scorso 30 giugno effettuando 3.458 chiamate ad altrettanti cittadini di Roma. I rifiuti sono state 2.431 e le risposte sono state 1.027. Sono state intervistate persone che si ritenevano per il 38,6 elettori o elettrici del centrodestra, per il 19 per cento elettori del Movimento 5 Stelle e per il 42,3 per cento elettori del centrosinistra. Alla domanda ‘se fossero i seguenti a candidarsi a sindaco di Roma, chi voterebbe' hanno risposto così. Il 29,3 per cento delle preferenze sono andate a Michetti, il 23,5 per cento a Raggi, il 23,1 per cento a Gualtieri e il 19 per cento a Calenda. Il 5,1 per cento degli intervistati ha scelto un altro candidato.

Gualtieri vincerebbe tutti i ballottaggi

Interessanti le risposte sugli eventuali ballottaggi, decisivi per la vittoria finale, dato che nessuno dei candidati, al momento, sembra in grado di conquistare il 50% al primo turno. Tra Raggi e Gualtieri, la sindaca prenderebbe il 22,9 per cento e l'ex ministro il 38 per cento (39,1 per cento è rappresentato dagli astenuti e da coloro che non andrebbero a votare). Tra Gualtieri e Calenda, il candidato del Pd arriverebbe al 31,7 per cento e il leader di Azione al 29,9 per cento. Non voterebbe il 38,4 per cento degli intervistati. Tra Michetti e Gualtieri, il candidato del centrodestra arriverebbe al 31,9 per cento e quello del centrosinistra al 37,9 per cento. Il 30 per cento degli intervistati si asterrebbe. Tra Raggi e Calenda vincerebbe Calenda con il 39,6 per cento contro il 23,7 per cento dell'attuale prima cittadina. Tra Raggi e Michetti vincerebbe quest'ultimo, 26,3 per cento contro 36,1 per cento e, infine, fra Calenda e Michetti, vincerebbe Calenda (29,3 per cento contro 33,7 per cento).