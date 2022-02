Slittano prenotazioni del vaccino Novavax nel Lazio: “Non abbiamo idea di quando arrivino le dosi” Le prenotazioni erano previste per domani, giovedì 24 febbraio. Per il Lazio sono previste 100mila dosi, ma non si sa la data in cui arriveranno.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Slittano le prenotazioni previste per domani del vaccino Novavax. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato nel bollettino di oggi, mercoledì 23 febbraio. Le prenotazioni avrebbero dovuto aprire il 24 febbraio, ma data l'incertezza sull'arrivo delle forniture si è deciso di sospenderle. "Per il vaccino Novavax sono pronte 22 linee di somministrazione per circa 5mila slot disponibili al giorno – ha dichiarato D'Amato – L'avvio delle prenotazioni previsto per domani slitta poiché a oggi non abbiamo ancora avuto certezza sul giorno di arrivo delle forniture del vaccino. Per il Lazio è prevista una prima fornitura da 100mila dosi".