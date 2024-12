video suggerito

Sicurezza a Roma: i numeri del 2014. In calo i reati gravi, aumentano i borseggi In lieve aumento il numero totale dei reati (+2,5), ma calano i reati gravi (9 omicidi nel 2024 contro i 16 del 2023), netta flessione delle rapine (-50), ma aumento di borseggi e piccoli reati predatori. In tutto 25 le tonnellate di droga sequestrate a Roma in 12 mesi di attività di indagine e prevenzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ieri una conferenza stampa di fine anno per fare il punto sui temi della sicurezza nella capitale. Presenti il prefetto Lamberto Giannini, il questore di Roma Roberto Massucci, e i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza, Marco Pecci e Giancarlo Franzesi. Il primo dato presentato è che i reati registrati nel 2024 sono in lieve aumento rispetto al 2023, di circa il 2,5%, ma che contestualmente calano i reati gravi.

Sicurezza a Roma: meno rapine ma aumentano i borseggi

"Abbiamo notato un lieve incremento dei reati in genere, tra il 2,5 e il 3% rispetto all'anno scorso ma abbiamo avuto una drastica riduzione dei reati gravi a cominciare dagli omicidi che a Roma sono stati 9 nel 2024, rispetto ai 16 dell'anno precedente, e tutti risolti", ha spiegato il prefetto Giannini. Netta flessione anche per le rapine che hanno fatto segnare un -50%, i furti in abitazione del -10% e -25% per le estorsioni. Si è invece registrato un "aumento dei reati predatori in strada come scippi e borseggi e li' contiamo di impiegare molte più risorse".

A Roma sequestrate 25 tonnellate di droga

Il prefetto Giannini ha anche messo l'accento sui numeri dei sequestri di droga: in tutto 25 le tonnellate di stupefacente intercettate nella capitale, a conferma di come Roma sia una delle grandi piazze di spaccio europee. "Credo che la droga – ha sottolineato – sia il punto centrale della criminalità nella Capitale sia per quanto riguarda l'attività di spaccio ma anche a cascata con un aumento di reati predatori di strada". "Abbiamo dato grandissima importanza alle periferie con tantissimi interventi a Tor Bella Monaca, a Corviale, al Quarticciolo e in tantissime altre periferie".

Garantire la sicurezza di grandi eventi e manifestazioni

I vertici delle forze dell'ordine, di questura e prefettura, hanno poi ricordato il grande impegno a tutela dei cittadini e della città in occasione di grandi eventi e manifestazioni. Un impegno enorme, connaturato al ruolo di capitale di Roma. "Sono state oltre 1300 le manifestazioni a Roma e, a parte quella del 5 ottobre, si sono svolte quasi tutte senza incidenti", ha sottolineato il prefetto.