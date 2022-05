Si spara in volto al poligono di tiro, morto medico di base: indagini in corso Per l’uomo, un medico di famiglia, non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo il ricovero all’ospedale Belcolle di Viterbo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo si è sparato un colpo di pistola al viso mentre si trovava al poligono di tiro in Tuscania, provincia di Viterbo. Immediatamente soccorso, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Belcolle, dove però è deceduto poco dopo l'arrivo. Le sue condizioni erano apparse disperate sin da subito e per lui non c'è stato nulla da fare nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso. A quanto si apprende, il proiettile sparato dalla pistola lo ha colpito in pieno viso. Una ferita gravissima, che non gli ha lasciato scampo, e della quale gli operatori sanitari hanno capito la gravità sin da subito.

Si spara al poligono di tiro: indagano i carabinieri

Secondo le prime informazioni, la vittima è un medico di famiglia di sessant'anni. I carabinieri che indagano sul caso non escludono nessuna ipotesi, né l'incidente né il gesto volontario. Sembra però che gli investigatori propendano per questa seconda ipotesi, la più probabile. Le indagini sono al momento ancora in corso e il condizionale è d'obbligo. Da vedere se il colpo sia partito in maniera accidentale, magari mentre preparava l'arma. Gli inquirenti dovranno ascoltare la famiglia dell'uomo e le persone che lo conoscevano per capire se c'erano dei motivi per cui avrebbe potuto togliersi la vita. E sentiranno anche le persone presenti in quel momento al poligono di tiro e che nulla hanno potuto fare per evirare la tragedia, per capire se abbiano visto – o sappiano qualcosa – che può essere utile alle indagini. Non è escluso che il magistrato disponga l'autopsia sulla salma.