Si siede sul bordo dei binari e viene investito dal treno a Nettuno: morto un 50enne Il macchinista ha provato a frenare uscendo dalla galleria, ma non ha fatto in tempo. Il 50enne è morto sul colpo a causa del violento impatto col treno.

Un uomo è morto ieri sera dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Nettuno. Si tratterebbe di un cittadino indiano di cinquant'anni, morto sul colpo. Secondo le prime informazioni, sembra che la vittima fosse seduta sul bordo della banchina. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e ha investito l'uomo col treno.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di stato, della polizia ferroviaria e i carabinieri per i rilievi del caso. Il traffico ferroviario è stato interrotto per tutta la durata delle operazioni tra Nettuno e Marechiaro, con conseguenti disagi per i cittadini.

Le indagini sono in corso per stabilire cosa sia accaduto e la dinamica dell'evento. Da chiarire se il 50enne si sia seduto a bordo binario consapevole che il treno sarebbe passato e lo avrebbe investito, oppure se sia trattato di una tragica fatalità. Al momento le forze dell'ordine non escludono nulla, né il gesto volontario né l'incidente. Sotto shock il macchinista del treno, che non è riuscito a frenare in tempo. Quando ha visto l'uomo era appena uscito da una galleria e arrestare la corsa del mezzo è stato praticamente impossibile.