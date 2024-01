Si perdono durante una passeggiata sul Monte Livata, i carabinieri salvano due giovani Ore di preoccupazione per due ragazzi di 19 e 21 anni che si sono persi durante una passeggiata sul Monte Livata. Soccorsi e riportati a valle stanno bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Si erano persi sul Monte Livata, ma i carabinieri li hanno ritrovati e portati in salvo. Protagonisti dell'espisodio sono due ragazzi, un diciannovenne e una ventunenne, che lo scorso lunedì 8 gennaio hanno deciso di avventurarsi in montagna per un'escursione. Una vicenda che sarebbe potuta culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine grazie all'intervento tempestivo dei militari dell'Arma e degli altri soccorritori.

Secondo quanto ricostruito i due giovani ieri pomeriggio stavano camminando lungo un sentiero di montagna percorrendo diversi chilometri quando, giunti nella località chiamata "Anello", in direzione di Campo dell'Osso, si sono accorti di non sapere più tornare indietro. Avevano infatti perso il senso dell'orientamento, erano le 17.30 e stava per fare buio. Il loro timore era di non riuscire a ritrovare la strada di casa, che di lì a poco sarebbe stato difficile vedere e avrebbe fatto molto freddo.

I ragazzi hanno dunque deciso di correre ai ripari chiamando aiuto. Fortunatamente si trovavano in un punto in cui c'era segnale e sono riusciti a telefonare al Numero Unico delle Emergenze 112. Ai soccorritori hanno raccontato di trovarsi sul Monte Livata e fornito loro informazioni il più possibili accurate sulla posizione esatta in cui si trovavano per permettergli di raggiungerli. Così sono partite le operazioni di recupero da parte del sooccorso alpino, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione di Subiaco.

I soccorritori li hanno trovati alcune ore dopo la loro chiamata, verso le 21.30. Per i due giovani, che stavano sentendo molto freddo dato che il sole era già calato da un po', è stato un sollievo vedere arrivare nel buio i lampeggianti, che si muovevano verso di loro. I soccorritori li hanno raggiunti e salvati, fortunatamente da quanto si apprende tutti e due i ragazzi stanno bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche, si è trattato solo di un grande spavento.