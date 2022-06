Si arruola con esercito russo, muore in Ucraina: Arce piange Yaroslav, calciatore ‘rosso gialloblù’ Yaroslav Bolgov è cresciuto ad Arce, in provincia di Frosinone. Si era arruolato con l’esercito russo e ha perso la vita in Ucraina, lasciando nel lutto amici e famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È cordoglio ad Arce per la morte di Yaroslav Bolgov, un giovane di 32 anni morto in Ucraina dopo essersi arruolato con l'esercito russo. Yaroslav, che tutti nel paesino in provincia di Frosinone chiamavano affettuosamente Yaro, è deceduto ad Harkov durante la guerra. Ad Arce, dove è cresciuto e si è diplomato, sono stati affissi i manifesti funebri e sono in tanti questi giorni a ricordare quel ragazzo buono, arrivato dalla Russia anni fa e che in poco tempo si era fatto benvolere da tutti. Ex calciatore e tifoso dell'Us Arce, aveva studiato all'istituto tecnico Nicola Parravano di Arpino. Quando è scoppiata la guerra ha deciso di arruolarsi nell'esercito russo, morendo in Ucraina. La madre, invece, è rimasta ad Arce, dove vive ancora.

Sono tantissime le persone che in questi giorni stanno ricordando Yaroslav. "Oggi ArceXArce si stringe al dolore della famiglia di Yaro – scrive l'associazione – Un ragazzo semplice, solare, buono. Yaro era russo, ma anche tanto arcese. Lo diceva a tutti: ‘Sono un rosso gialloblù‘. Yaro ha fatto una scelta difficile ma tanto, tanto, coraggiosa. Si è arruolato per la sua patria- Ha combattuto per questa stupida e assurda guerra. Questa stupida e assurda guerra dove a morire sono i ragazzi come Yaro, mentre i ‘potenti' fumano sigari e bevono vodka. Yaro oggi non c’è più. A noi resta soltanto il ricordo di un ragazzo perbene andato via troppo presto". Tanti anche gli amici, che di lui hanno bei ricordi. "Hai dato una lezione di vita a tutti, soprattutto a quelle persone che oggi ti ricordano con un pensiero ma prima non facevano altro che giudicarti e approfittarsi della tua bontà – scrive Matteo – Personalmente posso dire di aver perso un grande amico, un uomo buono. Spero che in qualche modo, queste parole, ti arrivino fin lassù".