Sgomberato dormitorio a Termini: ventuno persone ammassate in due seminterrati da 30 metri quadri Ventuno persone dormivano in due seminterrati di proprietà di una coppia alla stazione Termini di Roma. Intervenuto il personale della Asl per le precarie condizioni igieniche.

A cura di Natascia Grbic

Ventuno persone stipate in condizioni inumane in due seminterrati, uno di 30 e l'altro di 40 metri quadrati: questa la situazione cui si sono trovati di fronte gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti questa mattina in un appartamento nei pressi della stazione Termini.

Quando sono entrati, il posto era in condizioni igieniche talmente deprecabili che hanno dovuto fare intervenire il personale della Asl per ulteriori verifiche sulla salubrità e dell'abitabilità dei locali. In quel pochissimo spazio, infatti, in cui normalmente non potrebbero abitare più di due persone (e sarebbe comunque poco), dormivano ben ventuno persone, attaccate le une alle altre. Si tratta di cittadini bengalesi, tutti con regolare permesso di soggiorno, che lavorano nella capitale.

Letti ammassati gli uni sugli altri, muffa sulle pareti, pentole, resti di cibo e una sola minuscola finestrella in alto a far passare un po' di aria: quando gli agenti della Polizia Locale hanno contato 21 posti letti non riuscivano a credere ai loro occhi. Da capire adesso, quanto ognuna delle persone che viveva in quell'appartamento pagava per ‘l'alloggio' e se i proprietari fossero a conoscenza della situazione.

I due locali erano gestiti da un cittadino bengalese, ma l'appartamento è di proprietà di due anziani, la cui posizione adesso è al vaglio. I seminterrati, infatti, avevano subito un cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitabile. Nei prossimi giorni sarà inviata un'informativa in procura anche da parte degli ispettori della Asl che erano presenti al sopralluogo, e si capirà se verranno formalizzate denunce.