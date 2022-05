Sfonda con l’auto il parapetto della strada all’Eur e precipita di sotto: gravi due ventenni I due feriti, un ragazzo e una ragazza di 25 e 24 anni, si trovano in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto questa notte a Roma, nel quartiere Eur.

A cura di Natascia Grbic

Foto TGEUR24

Un ragazzo e una ragazza sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto questa notte a Roma, nel quartiere Eur. Per cause ancora da accertare il giovane, un 25enne, ha perso il controllo della Toyota Rav che stava guidando ed è precipitato in un parcheggio in piazza Umberto Elia Terracini dopo un volo di diversi metri. A quanto si apprende il ragazzo ha prima sfondato il parapetto all'altezza dell'intersezione tra viale America e viale Beethoven e poi è caduto di sotto. Sia lui sia la 24enne che si trovava in macchina con lui sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma, la ragazza al Sant'Eugenio. Le condizioni di quest'ultima sono le più gravi.

Incidente all'Eur, indaga la polizia locale

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Saranno loro a occuparsi delle indagini e a cercare di capire cosa sia accaduto e come mai il ragazzo abbia perso il controllo dell'auto. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un incidente autonomo, non sarebbero coinvolte altre vetture. L'allarme è stato lanciato dai residenti verso l'una e mezza della notte tra il 23 e il 24 aprile, subito dopo l'incidente. Lo schianto dell'auto, infatti, è stato udito in tutta la zona e in tanti sono andati a vedere cosa fosse accaduto. I due ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e portati immediatamente in ospedale. L'intera area è stata messa in sicurezza in attesa dei lavori di ripristino del parapetto, completamente distrutto.