Senza biglietto e mascherina aggredisce e morde il controllore sul bus Un uomo di sessant’anni è stato identificato e denunciato a bordo di un mezzo Cotral, dopo aver aggredito e morso un controllore. Era salito senza mascherina e senza biglietto a bordo del mezzo del trasporto pubblico.

A cura di Redazione Roma

Un uomo di sessant'anni è stato identificato e denunciato, dopo essersi reso protagonista di un increscioso episodio a bordo di un autobus della Cotral in servizio lungo la tratta tra Latina e Anzio. Era salito a bordo del mezzo nel pomeriggio di ieri – venerdì 10 settembre – senza la mascherina, e anche senza biglietto, ha dato in escandescenza quando il controllore gli ha chiesto di mettere la mascherina e di favorire il documento non avendo con sé il biglietto.

L'uomo ha aggredito il controllore che gli chiedeva di scendere

Di fronte alla richiesta di scendere dal mezzo da parte del controllore, l'uomo lo ha aggredito colpendolo e arrivando a morderlo. Sono dovuti intervenire gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina che lo ha identificato e denunciato a piede libero per violenza a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.