“Senza aria sulla Metro C, il treno si è rotto e le porte non si aprivano: pensavo di morire” “Non riuscivamo a chiedere aiuto, i pulsanti non funzionavano. Per fortuna dentro c’era un addetto Atac, che ha forzato le porte con la leva di sicurezza”.

A cura di Enrico Tata

Un treno della Metro C di Roma pieno fino all'inverosimile, tantissime persone a bordo, con l'aria che non funziona. A singhiozzo il treno riesce ad arrivare alla stazione Pigneto, ma le porte non si aprono. Un addetto Atac presente a bordo del convoglio riesce ad aprire manualmente la porta. All'interno dei vagoni, diverse persone accusano malori e crisi di panico.

Racconta una testimone a Fanpage.it: "Abbiamo fatto lunghe soste a ogni fermata, da San Giovanni fino al Pigneto e al Pigneto il treno era un carico bestiame. Non riuscivamo a chiedere aiuto, i pulsanti non funzionavano. Per fortuna dentro c'era un addetto Atac, che ha forzato le porte con la leva di sicurezza, è sceso e ha bussato a tutte le porte, invitando tutti i passeggeri ad aprire con la maniglia d'emergenza. Una signora affianco a me sta piangendo e dice che pensava di morire".

Una volta riusciti ad arrivare in stazione, decine di passeggeri hanno protestato animatamente con il personale Atac per quanto accaduto. Il servizio sulla Metro C, sul sito dell'azienda, risulta in ritardo "per verifiche a seguito di atto vandalico".