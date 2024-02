“Se non stai con me ti rovino la vita”: 22enne perseguita l’ex e apre canale broadcast per minacciarla Rintracciato a Bologna, gli è stato notificato il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tempestava l’ex di continue minacce e insulti, oltre a presentarsi davanti casa sua a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno notificato il divieto di avvicinamento nei confronti di una ragazza a un giovane di 22 anni, accusato di atti persecutori e diffamazione. I due erano stati insieme pochi mesi, e la storia era finita proprio perché lui continuava a mostrare atteggiamenti aggressivi e violenti. Aveva reso la vita della ragazza un inferno: lei era stata costretta a cambiare abitudini e stile di vita per paura. Ha poi deciso di denunciarlo, sperando che in questo modo potesse porre un freno alle persecuzioni. Il 22enne non potrà più avvicinarsi alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati. Nel caso dovesse incontrarla anche solo casualmente per strada, non potrà assolutamente rivolgerle la parola.

Tutto è cominciato lo scorso anno, quando i due si sono conosciuti e messi insieme. Il 22enne ha cominciato quasi da subito ad avere atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della ragazza, che dopo qualche tempo ha deciso di lasciarla. Lui l'ha pregata con molta insistenza di tornare insieme, ha giurato di essere cambiato e le ha chiesto di riprovarci. Lei gli ha dato un'altra possibilità, ma quando ha visto che la situazione era sempre la stessa, lo ha lasciato di nuovo. E lui, questo, si è rifiutato di accettarlo.

Pur abitando a Bologna, il ragazzo si era presentato varie volte davanti casa dell'ex, residente invece a Roma. L'aveva minacciata di morte e perseguitata sui social network, creando addirittura un canale broadcast per parlare male di lei e denigrarla. "Se non stai con me ti rovino la vita", ha detto più volte. Ha pubblicato foto e video privati della giovane sui social e reso pubblici dettagli della sua vita privata, senza il suo consenso. In altre parole, le stava rovinando la vita.

A dicembre 2023 la ragazza lo ha denunciato. Rintracciato a Bologna, gli è stato notificato il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico. Nel caso dovesse disattendere le prescrizioni del giudice, la sua situazione potrebbe aggravarsi.