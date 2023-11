Scoppia un incendio di notte nella roulotte, il gatto eroe sveglia il padrone e lo salva Deve tutto al suo prezioso amico gatto un uomo, che ha rischiato di morire tra le fiamme di un incendio divampato all’interno della sua roulotte. Il gatto ha iniziato a miagolare e lo ha salvato.

Un micio eroe ha salvato la vita del suo padrone. Non solo il cane è il migliore amico dell'uomo, come comunemente si dice, ma in questo insolito episodio ad essere protagonista è un gatto. Dei gatti si ritiene che abbiano un'indole schiva e che si affezionano alla casa piuttosto che alla loro compagna o compagno umano. Ma ciò non è vero, sono semplicemente due animali diversi, che manifestano il loro ‘affetto' in modo differente. Il gatto della storia nel consorzio Astura al lido di Latina ha letteralmente salvato la vita del suo proprietario.

Erano circa le quattro del mattino quando un incendio è scaturito all'interno di una roulotte posteggiata nel consorzio. Non è chiaro cosa abbia generato le fiamme, né da dove siano partite, ma è molto probabile che sia accaduto accidentalmente. Una tragedia sfiorata per l'uomo che dormiva nella roulotte e che ha rischiato seriamente di ‘andarsene nel sonno' inalando il fumo o di restare gravemente ustionato.

Mentre il suo padrone dormiva il micio era sveglio, si è accorto che qualcosa non andava e ha iniziato a miagolare nel buio senza fermarsi, fino a quando l'uomo non si è svegliato. Il gatto era accanto al letto con lui che lo guardava, quando lui ha aperto gli occhi: la roulotte era invasa dal fumo, probabilmente se fosse rimasto al suo interno qualche minuto in più sarebbe morto.

Fortunatamente l'uomo è riuscito ad uscire, portando con sé il prezioso gatto e poche cose che è riuscito a prendere in una manciata di secondi. Le fiamme infatti hanno completamente avvolto la roulotte, che è stata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, domando le fiamme in breve tempo, purtroppo senza riuscire a salvare il mezzo. La vita dell'uomo però è salva, grazie al suo gatto, l'eroe della storia.