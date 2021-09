Sciopero dei trasporti a Roma: chiusa la Metro C e la ferrovia Termini Centocelle, disagi È iniziato lo sciopero di 24 ore dei trasporti pubblici locali che interessa anche Roma. Dalle 8.30 chiusa la metro C e la ferrovia Termini – Centocelle. Disagi per i passeggeri anche per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico di superficie, dove su alcune linee le corse sono ridotte. Regolare il servizio sulla linea A e sulla linea B/B1 della metropolitana.

A cura di Redazione Roma

È iniziato lo sciopero dei trasporti pubblici indetto per 24 ore oggi, venerdì 17 settembre. L'agitazione sindacale coinvolge i mezzi di superfici (autobus e tram), le linee della metropolitana e le ferrovie urbane gestite da Atac, e le linee di autobus in periferia gestite da Roma Tpl, oltre che il servizio di trasporto regionale Cotral.

Sciopero dei mezzi a Roma: cosa succede

Alle 8.30 chiuderà la linea C della metropolitana e la ferrovia Termini Centocelle. Regolare il servizio sulla linea A e sulla linea B/B1 di metropolitana e la Roma-Lido, corse ridotte su alcune linee di autobus. Lo ha comunicato Atac pochi minuti fa. Saranno rispettate le consuete fasce di garanzia: dalle 17.00 alle 20.00 dunque il servizio tornerà regolare, poi lo sciopero riprenderà fino a fine servizio.

Le ragioni dello sciopero di venerdì 17 settembre

Lo sciopero di oggi – che ha dimensione nazionale – è stato indetto dall'Unione Sindacale di Base nel bel mezzo delle trattative per il rinnovo contrattuale della categoria. "I lavoratori autoferrotranvieri, nel pieno della vertenza di un rinnovo contrattuale puntualmente in ritardo, per il quale i soliti sindacati complici continuano a svendere la categoria, sapranno dare la loro risposta sia alle penalizzanti politiche contrattuali, sia alle sempre più stringenti normative e leggi che mirano ad impedire l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ,ribadendo la necessità di rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina, la qualità e sicurezza del lavoro", si legge in una nota. L'USB, con riferimento alla vicenda Alitalia, chiede anche la nazionalizzazione