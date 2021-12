Sciopero dei mezzi a Roma venerdì 3 dicembre: gli orari e le fasce garantite di bus, metro e tram Domani, venerdì 3 dicembre, sciopero dei mezzi pubblici dalle ore 8.30 alle 12.30. Riguarderà bus, metropolitane, tram e treni urbani gestiti da Atac, ma anche i mezzi Cotral.

A cura di Enrico Tata

Venerdì 3 dicembre 2021 è in programma uno sciopero dei trasporti di 4 ore indetto dal sindacato Ugl. L'agitazione è stata fissata dalle ore 8.30 alle 12.30 e saranno coinvolti tutti i mezzi Atac, dalle metropolitane agli autobus, dai tram ai treni urbani, e tutti gli autobus regionali gestiti da Cotral. La protesta di Ugl coinvolgerà anche Ferrovie dello Stato, ma gli orari sono differenti: lo sciopero, infatti, sarà in questo caso dalle 9 alle 17.

Lo sciopero è stato indetto per protestare sulle criticità di applicazione del green pass sui luoghi di lavoro e sul trasporto ferroviario.



Gli orari e le fasce garantite per bus, metro e tram

I dipendenti Atac e Cotral, come detto, sciopereranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Da inizio e fino alle 8,30 il servizio per quanto riguarda bus Atac, Metropolitane, le tre ferrovie regionali gestite da Atac, Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord, sarà regolare. Lo sciopero riguarderà anche le linee che Atac ha dato in subaffido. Il servizio sarà normale, invece, sulle linee ‘S'.

Non sarà garantito il servizio delle biglietterie Atac che si trovano in alcune stazioni della metropolitana e ferroviarie.

Sciopero 3 dicembre a Roma, orari e fasce di garanzia dei treni

Lo sciopero dell'Ugl del 3 dicembre riguarderà anche le Ferrovie dello Stato. L'orario, tuttavia, sarà differente e cioè dalle ore 9 alle ore 17. Prima delle 9 e dopo le 17 il servizio sarà regolare.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza, ma possono verificarsi cancellazioni o variazioni per quanto riguarda i treni regionali. L'agitazione sindacale, si legge sul sito di Fs Italiane, "può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione". Qua l'elenco dei treni regionali che saranno garantiti