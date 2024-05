Scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma a maggio 2024: l’ordine delle canzoni

video suggerito

Beatrice Tominic

I Pinguini Tattici Nucleari al concerto di Pesaro del 24 aprile scorso.

Quattro serate all'insegna della buona musica quelle di martedì 7, mercoledì 8 e poi venerdì 10 e sabato 11 maggio 2024 con i Pinguini Tattici Nucleari che portano sul palco del Palazzo dello Sport a Roma la loro musica.

La band bergamasca con il volto e la voce di Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco e Lorenzo Pasini alla chitarra, Simone Pagani al basso, Matteo Locati alla batteria e Elio Biffi alle tastiere sbarca a Roma poco prima della fine del tour nel palazzetti, in attesa delle date di Napoli, Bari e Messina e il prossimo tour, stavolta negli stadi.

Ecco quindi la probabile scaletta dei brani con cui si esibiscono i Pinguini Tattici Nucleari a Roma, durante il loro Tour nei Palasport 2024.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pinguini tattici nucleari a Roma

Non sono ancora emerse informazioni ufficiali sulla scaletta pensata per la tappa romana del tour. Nonostante questo, è possibile che venga replicata la setlist delle date precedenti, con qualche intermezzo di chiacchiere della band con il proprio pubblico (come quelli, ormai noti, in cui Zanotti improvvisa spiegazioni sulla differenza fra ciliegie e amarene o sulle canzoni filler, citando i propri testi).

Ecco quindi spuntare canzoni che li hanno consacrati nelle radio o sul palco dell'Ariston nella settintesima edizione del Festival di Sanremo quando il brano presentato dal gruppo, Ringo Starr, si è classificato al terzo posto, ma anche canzoni storiche, come Tetris e Irene.

Scrivile scemo

Scooby Doo

Verdura

Hold On

La storia infinita

Bergamo/Hikikomori

Freddie (Elio)

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Giovani Wannabe

Ricordi

La banalità del mare / Tetris / Bagatelle / Monopoli / Sciare

Rubami la notte

Nonono (Himu and Riccardo)

Irene

Dentista Croazia

Ridere

Zen

Ringo Starr

Pastello bianco.