Sbaglia strada, ingrana la retro e investe una donna col furgone: 56enne morta a Passo Corese Una donna di cinquantasei anni è morta dopo essere stata investita ieri pomeriggio da un furgone in via Cairoli a Passo Corese. Sul posto carabinieri e 118.

A cura di Natascia Grbic

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Passo Corese, in provincia di Rieti. Una donna di cinquantasei anni è stata investita da un furgone mentre stava camminando in via Cairoli ed è morta. Alla guida del mezzo pesante, un Ford Transit, un trasportatore di quarantasei anni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri delle stazioni di Fara Sabina e Passo Corese, intervenuti sul posto, il furgone ha investito la donna mentre stava facendo retromarcia. Il 46enne alla guida aveva sbagliato strada e stava tornando indietro: non avrebbe però visto la 56enne, investendola.

L'uomo si è fermato a prestare soccorso, oltre ai militari intervenuti per i rilievi sono intervenuti anche gli operatori del 118. Per la donna però, non c'è stato nulla da fare, è morta poco dopo in ambulanza: le ferite erano troppo gravi e le sue condizioni sono apparse subito disperate ai sanitari intervenuti. Non è riuscita ad arrivare nemmeno in ospedale.

Il conducente del furgone è stato sottoposto agli accertamenti di rito per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe. Esami che si svolgono sempre in caso di incidenti stradali gravi, soprattutto se mortali. Non è escluso che venga indagato per omicidio stradale.

Sempre ieri un altro pedone è stato investito a Roma, nel quartiere Parioli. Si tratta di un giovane di ventisei anni falciato mentre attraversava la strada da una Fiat Panda. La donna alla guida dell'auto, una 75enne, ha dichiarato alla polizia locale di esserselo trovato davanti all’improvviso e di non essere riuscita a frenare. Il giovane, ricoverato al Policlinico Umberto I, versa in condizioni gravissime.