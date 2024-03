Sarto legato ad un albero e lasciato morire: i due fidanzati condannati a 19 e 15 anni di carcere Diciannove anni per Fabrizio Faiola e quindici per Georgeta Vaceanu. La Suprema Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i due fidanzati per l’omicidio del sarto Umberto Esposito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Fabrizio Faiola e Georgeta Vaceanu

La Suprema Corte di Cassazione ha condannato Fabrizio Faiola e Georgeta Vaceanu rispettivamente a 19 e 15 anni di carcere per l'omicidio di Umberto Esposito, avvenuto nel 2017. I giudici, come riporta la testata locale Latina Oggi, hanno rigettato il ricorso presentato dall'avvocato Maurizio Forte e la sentenza è definitiva. Entrambi infatti sono ritenuti colpevoli per della morte del sarto settantaquattrenne. La pubblico ministero titolare dell'inchiesta Cristina Pigozzo sostiene che la vittima è stata attirata in una trappola, sequestrata e uccisa e aveva chiesto la pena dell'ergastolo. Il cadavere è stato trovato a marzo del 2017 in campagna, nei pressi di Terracina.

Il processo per l'omicidio del sarto Umberto Esposito

I giudici della Corte d'Appello che hanno condannato Fabrizio Faiola e Georgeta Vaceanu hanno escluso l'aggravante del nesso teleologico, ossia il fatto di avere "commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro". In primo grado i due imputati hanno scelto di essere processati con il rito abbreviato, che consente in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena ed era stata ipotizzata anche l'aggravante della premeditazione, oltre al reato di rapina, al sequestro di persona e la truffa.

L'omicidio di Umberto Esposito

Umberto Esposito era un sarto, aveva settantaquattro anni ed era originario di Napoli. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine è stato portato in un luogo, sequestrato e legato con mani e piedi ad un albero, lasciandolo morire. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei due imputati, anche attraverso i movimenti bancari, che hanno portato a Vaceanu e Faiola. La coppia infatti avrebbe tentato di accedere al conto del sarto e di prelevare 50mila euro.