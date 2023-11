Sale su una scala per raccogliere pigne e cade: 40enne muore davanti alla fidanzata Non c’è stato nulla da fare per salvare un 40enne caduto da un albero mentre raccoglieva delle pigne nel suo terreno di Terracina. È precipitato davanti alla fidanzata ed è morto in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarant'anni è morto dopo essere caduto da un albero a Terracina. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 6 novembre, nel territorio della provincia di Latina. Vittima un uomo del posto, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto l'uomo era all'interno della sua proprietà, un terreno che si trova al confine con il Comune di San Felice Circeo. Aveva preso una scala e ci era salito per arrampicarsi e raccogliere delle pigne da un albero, quando è caduto per cause non note.

È caduto davanti alla compagna

L'ipotesi è che abbia perso l'equilibrio, oppure che un ramo abbia ceduto sotto il suo peso, lasciandolo precipitare nel vuoto. Un volo di diversi metri a seguito del quale l'impatto è stato rovinoso e gli è costato la vita. Il quarantenne è caduto davanti agli occhi della fidanzata. È stata proprio lei preoccupata a dare l'allarme, chiamando aiuto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto ricevuta la segnalazione è arrivato il personale sanitario. I paramedici data la dinamica e la gravità delle condizioni del quarantenne, che sono parse fin da subito gravi, sono giunti con l'eliambulanza.

L'uomo morto per i gravi traumi e ferite

Preso in carico l'uomo, lo hanno trasferito in volo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove però è deceduto poco dopo il suo arrivo a causa dei traumi e delle ferite riportate a seguito della caduta. Presenti sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e hanno ascoltato la compagna della vittima.