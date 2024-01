Rubati 10 Rolex, 10 Patek Phillippe e 30mila euro in contanti: maxi colpo al negozio di orologi Una banda ha messo a segno un maxi colpo in un negozio di orologi di lusso a Roma: sono stati rubati dieci Rolex, dieci Patek Phillippe e 30mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un gruppo di ladri è entrato in un negozio di compravendita di orologi in via Paolo Frisi, nel quartiere Salario, mettendo a segno un colpo da centinaia di migliaia di euro. La refurtiva comprende dieci Rolex, dieci Patek Philippe e 30mila euro in contanti: un valore enorme, soprattutto calcolando quanto costano gli orologi che hanno portato via. I ladri sono riusciti ad agire indisturbati: hanno scassinato una finestra, tagliandone la grata, e sono entrati da lì. Poi sono andati via con tutta calma, facendo perdere le proprie tracce.

A scoprire il furto sono stati i titolari del negozio. Quando sono entrati si sono subito accorti che qualcosa non andava: l'ufficio era a soqquadro, gli orologi spariti e anche i soldi. Hanno chiamato subito la polizia ma dei ladri, ormai, nessuna traccia.

Sul posto sono arrivati i poliziotti di Villa Glori e gli agenti della Scientifica per i rilievi. Le indagini sono ancora in corso, e al momento non si sa che fine abbia fatto la banda né, ovviamente, la loro identità. Saranno molto probabilmente visionate le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per vedere se abbiano ripreso qualcosa che possa essere utile alle indagini.