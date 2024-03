Rubano il telefono ad una ragazzina minorenne e la ricattano: “Se lo rivuoi devi darmi 50 euro” Hanno rubato il telefonino ad una ragazzina, poi le hanno detto che, se lo avesse voluto indietro, avrebbe dovuto dare loro 50 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Mamma, mi hanno rubato il telefono". A rivelare quanto avvenuto alla madre una ragazzina appena minorenne. A derubarla, due persone, un uomo e una donna che sono subito scappati via. Una volta tornata a casa la piccola ha raccontato tutto ai genitori che, nella stessa giornata, hanno provato a chiamare il numero della ragazzina.

Dall'altro capo del telefonino ha risposto una voce sconosciuta. L'interlocutore ha detto loro che, se volevano tornare in possesso del telefonino, per lo scambio avrebbero dovuto pagare 50 euro presentandosi in via Appia Nuova ad un orario stabilito.

Cosa è successo

Non appena chiusa la telefonata, la madre della ragazzina si è presentata con la figlia alla stazione dei carabinieri di piazza Bologna. Una volta accolta dai militari ha denunciato il furto del telefono e ha raccontato della telefonata in cui le veniva richiesto il pagamento di 50 euro per la restituzione del telefonino. Così i carabinieri si sono subito messi al lavoro iniziando un servizio specifico di osservazione proprio in via Appai Nuova, zona indicata per il fantomatico scambio.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

Poco dopo l'orario stabilito, sono arrivati un uomo e una donna. I due si sono presentati davanti alla vittima del furto e si sono fatti dare i soldi richiesti. Non appena preso il denaro, sono intervenuti i militari che, nel frattempo, avevano assistito alla scena. Li hanno bloccati e identificati: si tratta di un trentaquattrenne e di una cinquantacinquenne, entrambi gravemente indiziati di estorsione in concorso. Cellulare e soldi sono stati poi recuperati e restituiti alla ragazzina e a sua madre. Per i due, accompagnati nelle aule di piazzale Clodio, è invece scattato l'arresto.