Romanina, poliziotto lo scambia per un ladro e gli spara: la Procura apre un’inchiesta per lesioni gravi L’episodio si era verificato in via Antonimina la sera di mercoledì 9 agosto. Secondo la testimonianza degli agenti, l’uomo si sarebbe scagliato contro di loro senza fermarsi all’alt. La Procura dovrà ricostruire la dinamica dei fatti.

A cura di Teresa Fallavollita

È stata aperta un'inchiesta per lesioni gravi. Sotto la luce dei riflettori, il poliziotto che due giorni fa, mercoledì 9 agosto, ha ferito a un fianco con un colpo di arma da fuoco un uomo all'interno di un appartamento nel quartiere Romanina. L'agente è ora indagato per lesioni. La Procura avrà il compito di ricostruire la dinamica dell'"incidente": sono ancora numerosi i punti da chiarire, a partire dal motivo dell'intervento delle forze dell'ordine fino alla successione di eventi che hanno spinto il poliziotto a estrarre la pistola e a fare fuoco. Per l'agente si sarebbe trattato di legittima difesa.

Due giorni fa l'intervento della polizia

Il grave episodio è accaduto la sera di mercoledì 9 agosto: gli inquilini di un condominio in via Antonimina hanno cominciato a sentire quelli che hanno definito "rumori strani e sospetti" e "lamenti" da uno degli appartamenti del palazzo. Ma nonostante il baccano provenisse da dietro la porta, nessuno ha risposto al telefono o al citofono. A quel punto, allarmati, hanno avvisato le forze dell'ordine: sul posto sono giunti per primi gli agenti del Commissariato Romanina, che sono saliti fino al pianerottolo in questione per capire cosa stesse succedendo.

La persona che "si stava lamentando" all'interno dell'appartamento, però, non ha risposto nemmeno a loro, che a quel punto sono entrati nella casa. Da questo momento in poi, il resoconto dei fatti si basa per ora sulla testimonianza dei poliziotti coinvolti, che hanno dichiarato di aver a quel punto visto un uomo dirigersi ad alta velocità verso l'ingresso. Il giovane si sarebbe scagliato verso di loro senza reagire alle loro domande, non fermandosi all'alt intimatogli. A quel punto uno degli agenti ha estratto la pistola d'ordinanza e ha fatto fuoco, ferendo il 30enne, che era disarmato, a un fianco.

Il giovane è stato immediatamente trasportato in ospedale: al momento si trova ricoverato in prognosi riservata al Casilino. È ancora intubato e quindi non in grado di fornire la sua versione dei fatti. Dai successivi accertamenti è emerso che si tratta del figlio del proprietario dell'appartamento e che era solo in casa al momento dell'arrivo della polizia. Sul posto sono al lavoro la squadra mobile e la polizia scientifica: la Procura ha inoltre disposto una consulenza medico legale e un'analisi forense per far luce sull'accaduto.