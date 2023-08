Lo scambia per un ladro, in realtà è il padrone di casa: poliziotto spara a un 30enne L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera, mercoledì 9 agosto. Dall’abitazione del 30enne provenivano “rumori strani e sospetti”, ma nessuno rispondeva al citofono. Quando gli agenti del Commissariato Romanina sono entrati, il giovane si sarebbe diretto verso di loro senza parlare né fermarsi: un poliziotto ha fatto fuoco.

A cura di Teresa Fallavollita

Una commedia degli equivoci, che però di comico non ha assolutamente nulla, è andata in scena nella serata di ieri, mercoledì 9 agosto, nel Municipio VII. Scambiandolo per un ladro colto in flagrante all’interno di un appartamento, un poliziotto ha sparato a un 30enne, in seguito rivelatosi essere il legittimo proprietario di casa. Il giovane è stato ferito a un fianco, le sue condizioni sono stabili.

Scambiato per un malvivente

L’episodio che ha dell’assurdo è avvenuto ieri sera, mercoledì 9 agosto. Intorno alle 22.3o i residenti di un condominio in via Antonimina hanno cominciato a sentire “rumori strani, sospetti e lamenti" provenire da un appartamento vicino. A quel punto hanno provato a citofonare all’inquilino e a chiamarlo al telefono, senza però ricevere risposta: allarmati, hanno avvertito le forze dell’ordine. Sul posto diverse pattuglie, ma i primi ad accorrere sono stati gli agenti del Commissariato Romanina, che hanno raggiunto il pianerottolo dal quale provenivano i suddetti rumori.

Non avendo nuovamente ricevuto risposta, sono infine entrati nell’abitazione: davanti a loro è comparso un uomo che, a detta dei poliziotti, si sarebbe “scagliato contro gli agenti ad alta velocità”, senza fermarsi all’alt intimatogli dagli stessi e senza rispondere alle domande. A quel punto uno degli agenti – convinto che si trattasse di un ladro, anche se non armato – ha estratto la pistola e premuto il grilletto, ferendo l’uomo a un fianco.

Dopo poco tempo è saltata fuori la verità: non solo non era in corso nessun tentativo di furto, ma il 30enne colpito dal poliziotto era il proprietario dell’appartamento in questione. L’uomo è stato immediatamente trasportato all’ospedale, ma non è in pericolo di vita: si trova ancora ricoverato nella struttura, le sue condizioni sono però stabili.