Roma restituisce tesori: spunta una testa in marmo nel cantiere del Mausoleo di Augusto “Restituita un’altra testimonianza del passato”, le parole del sindaco Gualtieri che ha reso noto il ritrovamento della testa in marmo. Archeologi al lavoro per le operazioni di pulitura.

A cura di Beatrice Tominic

È stata trovata oggi, giovedì 6 luglio 2023, durante i lavori al cantiere di Piazza Augusto Imperatore, adiacente al Mausoleo di Augusto, alle spalle dell'Ara Pacis. La zona, che ha conservato per anni gli splendori di età augustea, non ha smesso di regalare nuovi tesori, testimonianza di una delle epoche più affascinanti dell'antichità.

Si tratta di una testa in marmo, integra, è ritrovata durante i lavori in corso a Piazza Augusto Imperatore curati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Non appena rinvenuta sul posto sono stati chiamati ad intervenire gli archeologi e i restauratori, adesso impegnati nella pulitura del reperto. Seguiranno approfondimenti e studi.

Il reperto, immediatamente trasportato dentro ad un box per proteggerlo e metterlo a disposizione degli studiosi.

Il sindaco: "Roma continua a restituire preziose testimonianze del suo passato"

A rendere noto il ritrovamento è stato il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, condividendo foto del reperto e qualche riga di spiegazione di quanto ritrovato.

"Roma continua a restituire preziose testimonianze del suo passato: una splendida testa in marmo, integra, è stata appena ritrovata durante i lavori in corso a Piazza Augusto Imperatore curati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali".

Il ritrovamento di una statua sul fondale di Nemi

Quello nel cantiere del Mausoleo di Augusto è il secondo ritrovamento in meno di due settimane: negli ultimi giorni di giugno, un'altra statua è stata ritrovata alle porte di Roma. Stavolta è accaduto a Nemi, dove, dal fondale dell'omonimo lago, è riaffiorata una statua, forse legata alle navi di Caligola per ricostruire le quali, prima di morire, Piero Angela aveva lanciato un appello a Elon Musk e Bill Gates. Si tratterebbe di un'imponente testa di statua di epoca romana, ma i controlli per risalire all'autenticità del reperto e alla datazione precisa sono ancora in corso.