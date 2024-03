Roma quarta città migliore d’Europa nella classifica Resonance, Gualtieri: “Faremo ancora meglio” Al primo posto della Europe’s Best Cities Report c’è Londra, seguita da Parigi e da Berlino. Roma è quarta: nel 2023 era ottava. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma è la quarta migliore città d'Europa secondo la classifica annuale di Resonance, società di consulenza nei settori del turismo, dello sviluppo economico e degli investimenti immobiliari. Al primo posto della Europe's Best Cities Report c'è Londra, seguita da Parigi e da Berlino. La classifica è stata resa nota al Mipim di Cannes, uno degli eventi immobiliari più importanti al mondo, dove partecipa anche una delegazione del comune di Roma con il sindaco Roberto Gualtieri.

"Roma è in trasformazione, quasi un cantiere a cielo aperto – ha dichiarato il primo cittadino -. Ne siamo orgogliosi perché ci abbiamo lavorato molto: abbiamo tantissimi progetti, con tante risorse da spendere. E dobbiamo farlo bene, realizzando nuovi parchi, una nuova rete 5g, ma anche tanti altri interventi per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini. Roma al quarto posto del ‘Europe's Best Cities Report‘ di Resonance è una bella soddisfazione, frutto di anni di lavoro intenso per riportare la città al posto in cui merita. E il prossimo anno vogliamo fare ancora meglio".

Nel 2023 Roma era ottava. La città, nel dettaglio, è quarta per ‘livability', ossia cultura, vita notturna, shopping e ristoranti. Terza per lovability, bellezze paesaggistiche, spazi verdi, piste ciclabili e possibilità di fare esperienze all'aria aperta.

"Roma sta praticamente scalando tutte le classifiche mondiali in termini di gradimento dei turisti. Grandi eventi, programmazione, destagionalizzazione e soprattutto la consapevolezza che nemmeno nella città più bella del mondo il turismo possa essere lasciato al caso: sono gli ingredienti di una ricetta vincente che ormai è sotto gli occhi di tutti", ha spiegato Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.