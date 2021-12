Roma Nord come Vietnam, la sfida dei cittadini a Castellitto: “Vieni a Sud, duri una settimana” Continuano l’ironia e le critiche alle dichiarazioni del regista e sceneggiatore Pietro Castellino che ha definito “Roma come il Vietnam”. I cittadini lanciano una sfida, invitandolo a ‘sopravvivere’ in periferia.

A cura di Alessia Rabbai

"Vieni a Sud, duri una settimana" è una delle risposte golardiche esplose in rete da parte dei cittadini alle dichiarazioni di Pietro Castellitto, che ha definito "Roma Nord come il Vietnam". Parole che il regista e sceneggiatore ha pronunciato in un'intervista rilasciata a Sette, dicendo appunto "non credo esista posto più feroce, ma è un mondo anche di tremendamente delicato e crepuscolare. Un mondo dove i valori basilari dell'esistenza – voglia di potenza, di bellezza, di soldi e di successo sono ancora in voga. Dinamiche indicate come negative dal mio mondo di provenienza e da buona parte della società civile". Frasi che hanno suscitato critiche e risate al tempo stesso da parte di chi Roma la conosce bene e ne affronta quotidianamente le difficoltà legate ai diversi quartieri e zone, ognuna con le proprie carratteristiche e specificità di una città grande e complessa. Così sui social network impazzano i meme, che lo sfidano a ‘sopravvivere' in periferia.

La sfida dei cittadini a Castellitto: "Vieni a Sud, duri una settimana"

I cittadini hanno risposto alle dichiarazioni di Castellitto lanciandogli una sfida: "Altro che Roma Nord come Vietnam, vieni a Roma Sud, duri una settimana" e via con le risate. A mettere ironicamente in discussione le parole del regista anche i cittadini di Roma Est, che in un meme domandano: "Ma se Roma Nord è il Vietnam, Tor Bella Monaca cos'è?". Tanti i commenti ironici delle persone che conoscono bene la Città Eterna e le sue criticità e sanno come per le ricche zone di Parioli, Balduina, Collina Fleming e le altre, non si possa di certo parlare di Vietnam, in quanto appunto si tratta della Roma benestante. Una dichiarazione quella di Castellitto dunque che non convince chi nel quadrante Nord ci abita e neanche chi vive nelle periferie meno ricche, dove ci sono problematiche diverse, ma anche per chi abita in zone veramente critiche, di povertà e marginalità sociale.