Roma, i Castelli e il litorale laziale diventano film di Disney Pixar con l’intelligenza artificiale Cartoline di paesi, città e quartieri, ma in stile Disney Pixar. Con l’Intelligenza artificiale è possibile. Ecco come cambiano i luoghi di Roma e del Lazio nelle immagini create dall’AI.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Tik Tok.

La cartoline non si spediscono più, ma arrivano tramite email o Whatsapp. E non sono foto, ma locandine di film d'animazione. E i nostri luoghi appaiono come se fossero nel film Luca: sono in molti, soprattutto sui social, a scegliere di rivolgersi all'intelligenza artificiale online per chiedere di rappresentare la propria città, il proprio paese o quartiere, con una grafica accattivante, che possa ricordare un film Disney Pixar. Basta poco: un generatore automatico di immagini e la capacità di descrivere dettagli che si vogliono vedere replicati nell'immagina appena creata.

Ai più appassionati non passerà sicuramente inosservata la presenza di personaggi che conosciamo e che abbiamo già visto nei capolavori Disney Pixar. Un'atmosfera in stile Encanto per Marino; Woody di Toy Story che si affaccia dal cartello stradale di San Cesareo; qualche Topolino e qualche personaggio di Cars che fa capolino lungo la strada. E persino un Dug in primo piano, il cagnolone parlante arrivato direttamente dal celebre e commovente film Up.

I comuni del litorale raccontati con l'AI

È così che hanno preso vita interi quartieri della capitale, paesi che si trovano nel territorio dei Castelli Romani e altre del litorale. Non importa la provincia: da Roma a Latina, fino a Frosinone. Paesaggi vista lago; grandi chiese che troneggiano al centro dell'immagine ad Anagni (Città dei Papi); le cascate a Frosinone, che richiamano quelle del comune della sua provincia, Isola del Liri. E ancora strade rettilinee e con carreggiate ampie (che sembrano davvero un sogno per chi certe zone le abita); il grande parco divertimenti al centro dell'immagine che presenta Valmontone che simboleggia il MagiLand; i giardini curati delle ville di Frascati; l'uva nelle vie di Marino; un maialino ad Ariccia, con il viadotto monumentale dalla tragica storia; Genzano con la tradizionale infiorata e le luminarie di Gaeta.

Le città del litorale, con il mare alle spalle e i locali sul lungomare, ricordano un po' la Sidney raccontata ne Alla Ricerca di Nemo. Stavolta, però, si tratta di Torvaianica e Sabaudia. Più bucolici, invece, i paesaggi di San Felice Circeo, Sperlonga, Anzio.

E, ancora, Ciampino e Fiumicino con gli aerei in decollo.

Le immagini create con l'intelligenza artificiale nei quartieri di Roma

Stesso scenario, diversi dettagli. Non solo paesi e comuni di provincia. Con l'intelligenza artificiale sono state immortalate anche interi quartieri della capitale in stile Disney Pixar. Da Tor Bella Monaca e Tor Sapienza, con i loro palazzoni alti. Tor Vergata con l'università e la Romanina, con il centro commerciale sullo sfondo.