Roma-Feyenoord allo Stadio Olimpico: il Viminale valuta di vietare i biglietti ai tifosi olandesi C’è grande attesa per la partita del 20 aprile tra Roma e Feyenoord allo Stadio Olimpico. Il Viminale valuta se vietare l’acquisto dei biglietti ai tifosi olandesi.

A cura di Alessia Rabbai

L'As Roma sfiderà il Feyenoord domenica 20 aprile allo Stadio Olimpico. Un match di Europa League al quale si sta pensando da settimane in città per le possibili ripercussioni che potrebbero esserci sulla sicurezza e l'ordine pubblico. A tal proposito prima della partita e dati i precedenti il Viminale sta valutando con largo anticipo se vietare l'acquisto dei biglietti ai tifosi olandesi. Una disposizione che da una parte permetterebbe di non averli sugli spalti e dall'altra servirebbe a disincentivare il loro arrivo nella Capitale. Si temono infatti disordini e atti vandalici. Per il momento il Viminale non ha ancora preso una decisione, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni con un comunicato ufficiale.

La Barcaccia saccheggiata

I romani non hanno dimenticato lo sfregio dei tifosi olandesi della squadra di Rotterdam alla Barcaccia nel febbraio del 2015, quando hanno ‘preso in ostaggio' il centro storico della Città Eterna con bombe carta e lanci di bottiglie. Le immagini della celebre fontana di Pietro e Gian Lorenzo Bernini di Piazza di Spagna ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato lo sdegno di cittadini e turisti internazionali, che amano e rispettano Roma.

Per l'episodio a gennaio del 2021 sei tifosi del Feyenoord sono stati condannati a pene che vanno dai tre anni e otto mesi ai quattro anni e sei mesi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, mentre sono stati assolti per quello di radunata sediziosa. Per tutti e sei il giudice ha stabilito 3mila euro di risarcimento al Codacons, che si è parte civile nel processo.

La Barcaccia saccheggiata dopo la partita dai tifosi del Feyenoord

Sicurezza negli Stadi e dopo le partite

Rispetto al tema molto dibattuto della sicurezza negli stadi, tornato in primo piano con la riapertura delle tribune al pubblico al termine della pandemia e dopo i cori razzisti e antisemiti dagli spalti del Derby Roma-Lazio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che Roma nel 2023 vedrà stanziati 6,5 mioni di euro. Tre le città interessate ai finanziamenti, per un totale di 14,8 milioni di euro. Soldi che dovrà spartire con Napoli e Milano.