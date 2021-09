Roma, cadono pezzi di cornicione dalla chiesa di San Lorenzo: area transennata In largo degli Osci sono arrivati i carabinieri di San Lorenzo e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con alcune squadre per verificare l’eventuale presenza di altre parti pericolanti del cornicione della chiesa, hanno transennato l’area sottostante.

A cura di Enrico Tata

Pezzi di cornicione si sono staccati dalla chiesa di Santa Maria Immacolata a San Lorenzo, Roma, e sono caduti in strada. Stando a quanto si apprende, sarebbe accaduto intorno alla mezzanotte circa. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna. In largo degli Osci sono arrivati i carabinieri di San Lorenzo e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. I vigili del fuoco, arrivati sul posto con alcune squadre per verificare l'eventuale presenza di altre parti pericolanti del cornicione della chiesa, hanno transennato l'area sottostante. L'ispezione è ancora in corso, ma sembra che altri calcinacci potrebbero staccarsi da un momento all'altro dal cornicione della parrocchia. Piazza dell'Immacolata è uno dei tanti punti di ritrovo per i ragazzi del quartiere universitario della Capitale, ma fortunatamente nessuno è stato colpito dai calcinacci caduti dalla chiesa.